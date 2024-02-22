Çoban kulübede ölü bulundu! Babası ve kardeşleri gözaltında

Burdur'da dağlık alandaki bir kulübede kalan çoban ölü bulundu, 2 kardeşi ve babası gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Halıcılar köyünde dağlık alandaki bir keçi ağılının yanında bulunan kulübede kalan çoban Cihan K. (44) ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, tüfekle vurulan Cihan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cihan K'nin ağıldaki kardeşi A.K. ile olay sırasında köyde olduğu iddia edilen babası A.K. ve diğer kardeşi F.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, şüphelilerin evinde arama yaptı.
Cihan K. ve kardeşi A.K'nin hayvanlara bakmak için köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dağlık bölgedeki kulübede kaldıkları, su getirmek için ağıldan uzaklaşan A.K'nin döndüğünde kulübede yatan ağabeyi Cihan K'yi tüfekle vurulmuş halde bulduğunu ailesine söylediği iddia edildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.