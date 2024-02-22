Hastanede şaşkına döndüren olay: Öldü sanılıp morga kaldırıldı! Ama...

Hastane monitörlere bağlanan genç kadının solunum ve beyin aktivitesi de bulunmayınca öldüğünü duyururken, morga kaldırılan kadın 5 saat sonra hayata gözlerini açtı. Yaşanan olay hastane çalışanlarını panikletirken, morg çalışanları kadının hayatta olduğunu göstermek için ceset torbası içinde hastanede gezdirdi.
Guatemala'da bir hastanede çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Öldüğü söylenerek morga kaldırılan genç bir kadın 5 saat sonra canlanırken, yaşanan olay hastane için büyük paniğe neden oldu.
30 DAKİKALIK MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yaşanan bir olay "bu kadarına da pes" dedirtti. Ülkenin başkenti Guatemala'daki San Juan de Dios Hastanesi'ne kaldırılan ve ismi açıklanmayan genç bir kadına doktorlar yaklaşık 30 dakika boyunca müdahale etti. Fakat daha sonra genç kadın yaşamını yitirdi.
BEYİN AKTİVİTESİ OLMAYINCA ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDULAR
Doktorlar, "şiddetli yetersiz beslenme" belirtileri gösteren genç kadının daha önce çok sayıda nöbet geçirdiğini be beyin felci yaşadığını da açıkladı. Monitörlere bağlanan genç kadının solunum ve beyin aktivitesi de bulunmayınca öldüğünü duyurdular.
HASTANE ÇALIŞANLARI BÜYÜK PANİK YAŞADI
Morga kaldırılan kadın ise 5 saat sonra hayata gözlerini açtı. Bu durum hastane çalışanlarını panikletirken, morg çalışanları kadının hayatta olduğunu göstermek için ceset torbası içindeki kadını sedye ile hastanede gezdirdi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Morgda patologların genç kadının vücudunda istemsiz hareketler olduğunu fark etmesinden sonra durumun farkına varıldığı da açıklandı. Genç kadının tekrar acil servise alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.