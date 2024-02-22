- Ekonomi

Bir alkol grubuna daha zam geldi

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Zamlar ard arda gelmeye devam ediyordu. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve enflasyon ürün etiketlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak bir alkol grubuna daha zam geldiği açıklandı.

22 Şub 2024 - 19:34 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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