22 Şub 2024 - 19:34 - Ekonomi

Bir alkol grubuna daha zam geldi

Zamlar ard arda gelmeye devam ediyordu. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve enflasyon ürün etiketlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak bir alkol grubuna daha zam geldiği açıklandı.