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Şoke eden olay! Öldü sanılarak morga kaldırıldı; 5 saat sonra canlandı

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Guatemala'da bir hastanede herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Öldüğü söylenerek morga kaldırılan kadın saatler sonra canlandı. Hastanede büyük panik yaşandı.

Şoke eden olay! Öldü sanılarak morga kaldırıldı; 5 saat sonra canlandı mask
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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da San Juan de Dios Hastanesi'ne kaldırılan ve ismi açıklanmayan genç bir kadına doktorlar yaklaşık 30 dakika boyunca müdahale etti. Fakat daha sonra genç kadın yaşamını yitirdi.

BEYİN VE SOLUNUM FONKSİYONLARI DURMUŞTU

Doktorlar hastanın durumunun şiddetli yetersiz beslenme olarak açıkladılar. Daha öncesinde de bu sebeple çok sayıda nöbet geçirdiği bilgisi verildi. Solunum ve beyin aktivitesi durduğu belirlenen kadının hayatını kaybettiğini açıkladılar. Ancak sonrasında hastanede herkesi korkutan anlar yaşandı. Öldüğü açıklanarak morga kaldırılan kadın 5 saat sonra gözlerini açtı. Hastane çalışanları arasında bu durum büyük paniğe neden oldu.

ACİL SERVİSE KALDIRILDI

Morgda patologların genç kadının vücudunda istemsiz hareketler olduğunu fark etmesinden sonra durumun farkına varıldığı da açıklandı. Genç kadının tekrar acil servise alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Şub 2024 - 19:22 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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