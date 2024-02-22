Şoke eden olay! Öldü sanılarak morga kaldırıldı; 5 saat sonra canlandı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da San Juan de Dios Hastanesi'ne kaldırılan ve ismi açıklanmayan genç bir kadına doktorlar yaklaşık 30 dakika boyunca müdahale etti. Fakat daha sonra genç kadın yaşamını yitirdi.
BEYİN VE SOLUNUM FONKSİYONLARI DURMUŞTU
Doktorlar hastanın durumunun şiddetli yetersiz beslenme olarak açıkladılar. Daha öncesinde de bu sebeple çok sayıda nöbet geçirdiği bilgisi verildi. Solunum ve beyin aktivitesi durduğu belirlenen kadının hayatını kaybettiğini açıkladılar. Ancak sonrasında hastanede herkesi korkutan anlar yaşandı. Öldüğü açıklanarak morga kaldırılan kadın 5 saat sonra gözlerini açtı. Hastane çalışanları arasında bu durum büyük paniğe neden oldu.
ACİL SERVİSE KALDIRILDI
Morgda patologların genç kadının vücudunda istemsiz hareketler olduğunu fark etmesinden sonra durumun farkına varıldığı da açıklandı. Genç kadının tekrar acil servise alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.