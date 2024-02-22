Alanya'da sürpriz 'Bağımsız' aday

COŞKUN, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak CHP’den istifa ettiğini ve bağımsız meclis üyesi adayı olduğunu açıkladı. Coşkun'un açıklaması şöyle:
"Değerli yol arkadaşlarım. Halkın sesi olmak, parti gözetmeksizin her kesimin ihtiyaçlarına cevap vermek, yapılan haksızlıklara umut olmak için gençliğimden aldığım güçle Alanya halkını meclis üyeliğinde temsil etmek amacıyla, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bağımsız meclis üyesi adaylığına başvurdum. Bu genç kardeşinizi mecliste söz sahibi yapmak için hepinizin meclis üyeliği oylarına talibim. Hep birlikte başaracağız." (Toygar DİM)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.