22 Şub 2024 - 19:01- Asayiş G:

Tartışma kavga dönüştü; dedesini vurdu

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı dedesi Mehmet A.'yı (74) tabancayla bacağından vuran torunu Kadir Emre K. (17), tutuklandı.

Tartışma kavga dönüştü; dedesini vurdu mask
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Kadir Emre K. ile dedesi Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Emre K., dedesi Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan Kadir Emre K. ise polis tarafından yakalandı. Kadir Emre K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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22 Şub 2024 - 19:01 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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