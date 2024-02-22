Ev alacaklara müjde! 500 bin liraya kadar karşılıksız destek fırsatı geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev almak isteyenlere ve konutlarını onarmak isteyenlere yönelik 500 bin TL'lik yeni destek paketini duyurdu. Bu destek paketi, ev alacaklarına büyük olanaklar sunuyor. Paket kapsamında, ev alacaklarına 500 bin liraya kadar karşılıksız destek verilecek. Onarım yapmak isteyenlere de belirli seçeneklerde destek yardımı yapılacak.

İŞTE ŞARTLAR...

Karşılıksız destek paketinde yararlanmak içn şartlar ise şunlar:

18 yaşından büyük olmak;

Muhtaçlık sınırı bölgesinde uygun konuta sahip olmama;

En az 1 yıl sorumluluk bölgesinde yaşıyor olmak

gibi şartlar bulunmaktadır. Başvuranların basit ev onarımından başlayarak çeşitli seviyelerde destek alabileceğini belirtti.

KONUT YARDIMI

18 yaşın altında 3 çocuğu olan ve eşi vefat etmiş olan anneler için de 2023 konut yapılacak. Öte yandan sosyal destek programıyla aylık alanların maaşları da güncellendi. 2024 itibariyle maaşlar 3 bin 504 TL'ye çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi