- Ekonomi

Ev alacaklara müjde! 500 bin liraya kadar karşılıksız destek fırsatı geliyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ev alacaklara ve konutlarını onaracaklara karşılıksız destek paketi geliyor. 500 bin liraya kadar sunulan karşılılıksız destek sağlanacak. İşte ayrıntılar...

Ev alacaklara müjde! 500 bin liraya kadar karşılıksız destek fırsatı geliyor mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev almak isteyenlere ve konutlarını onarmak isteyenlere yönelik 500 bin TL'lik yeni  destek paketini duyurdu. Bu destek paketi, ev alacaklarına büyük olanaklar sunuyor. Paket kapsamında, ev alacaklarına 500 bin liraya kadar karşılıksız destek verilecek. Onarım yapmak isteyenlere de belirli seçeneklerde destek yardımı yapılacak.

İŞTE ŞARTLAR...

Karşılıksız destek paketinde yararlanmak içn şartlar ise şunlar:

18 yaşından büyük olmak;
Muhtaçlık sınırı bölgesinde uygun konuta sahip olmama;
En az 1 yıl sorumluluk bölgesinde yaşıyor olmak

gibi şartlar bulunmaktadır.  Başvuranların basit ev onarımından başlayarak çeşitli seviyelerde destek alabileceğini belirtti.

KONUT YARDIMI

18 yaşın altında 3 çocuğu olan ve eşi vefat etmiş olan anneler için de 2023 konut yapılacak. Öte yandan sosyal destek programıyla aylık alanların maaşları da güncellendi. 2024 itibariyle maaşlar 3 bin 504 TL'ye çıkarıldı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, aile, vefat, 2024, destek

22 Şub 2024 - 18:51 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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