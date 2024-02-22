22 Şub 2024 - 18:40- Gündem G:

Son dakika! Bir parti daha seçimden çekildi

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31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan oy pusulasında 29. sırada yer alan Genç Parti, seçimlere katılmayacağını duyurdu. Daha önce de Yenilik Partisi çekildiğini duyurmuştu.Parti sayısı 34'e düştü.

Son dakika! Bir parti daha seçimden çekildi mask
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31 Mart yerel seçimlerindeki oy pusulasında 29. sırada yer alan Genç Parti, seçimlere katılmama kararı aldı. Öncesinde ise bir çekilme daha yaşanmıştı. Yenilik Partisi de seçimlere katılmama kararı almıştı. Bu iki çekilmeyle birlikte parti sayısı da 34'e indi.

Aday listelerin kesinleşeceği 3 Mart’a kadar seçimlere katılmayacağını bildiren siyasi parti olursa oy pusulalarındaki yerleri kaydırılarak yeniden oluşacak.

Son dakika! Bir parti daha seçimden çekildi

Kaynak: Haber Merkezi

# Mart, Parti, Yer

22 Şub 2024 - 18:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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