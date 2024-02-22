Son dakika! Bir parti daha seçimden çekildi

31 Mart yerel seçimlerindeki oy pusulasında 29. sırada yer alan Genç Parti, seçimlere katılmama kararı aldı. Öncesinde ise bir çekilme daha yaşanmıştı. Yenilik Partisi de seçimlere katılmama kararı almıştı. Bu iki çekilmeyle birlikte parti sayısı da 34'e indi.

Aday listelerin kesinleşeceği 3 Mart’a kadar seçimlere katılmayacağını bildiren siyasi parti olursa oy pusulalarındaki yerleri kaydırılarak yeniden oluşacak.

Kaynak: Haber Merkezi