22 Şub 2024 - 18:38- Gündem G:

Alanya’da Rus turist hırsızlıktan tutuklandı

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Alanya'da iki ayrı kuyumcudan hırsızlık yapan Rus erkek turist sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Alanya’da Rus turist hırsızlıktan tutuklandı mask
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Edinilen bilgiye göre, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan kaçan Roman Z. (35) Alanya’da kalacak yeri olmayınca sokaklarda yaşamaya başladı. Roman Z. dün akşam kuyumcudan 25 bin TL değerinde şarap koleksiyonu çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Polis ekiplerince eşkal üzerinde yapılan çalışma sonucunda Damla taş Mevkii’nde yakalanan Roman Z. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Roman Z’nin daha önceden iki ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Polis merkezinde ifadesi alınan Roman Z. sevk edildiği Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ‘Hırsızlık’ suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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22 Şub 2024 - 18:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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