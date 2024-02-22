Edinilen bilgiye göre, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan kaçan Roman Z. (35) Alanya’da kalacak yeri olmayınca sokaklarda yaşamaya başladı. Roman Z. dün akşam kuyumcudan 25 bin TL değerinde şarap koleksiyonu çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Polis ekiplerince eşkal üzerinde yapılan çalışma sonucunda Damla taş Mevkii’nde yakalanan Roman Z. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Roman Z’nin daha önceden iki ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Polis merkezinde ifadesi alınan Roman Z. sevk edildiği Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ‘Hırsızlık’ suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
22 Şub 2024 - 18:38- Gündem Güncelleme:
Alanya’da Rus turist hırsızlıktan tutuklandı
Alanya'da iki ayrı kuyumcudan hırsızlık yapan Rus erkek turist sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.