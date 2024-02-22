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İddialı yapım için final kararı verildi

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NOW TV'nin iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen dizi 1 ay sonunda final kararıyla izleyicisini şoke etti.

İddialı yapım için final kararı verildi mask
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Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız ve Kadir Çermik gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Kopuk dizisi reytinglerde beklenen etkiyi göstermedi ve 1 ayın sonunda final kararı alındı. 

CUMARTESİ GÜNÜ FİNAL BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

Büyük umutlarla  başlayan Kopuk dizi hakkında alınan final kararı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kopuk, 24 Şubat Cumartesi günü final bölümü ile ekrana veda edecek.

İddialı yapım için final kararı verildi

Kaynak: Haber Merkezi

# günü

22 Şub 2024 - 18:23 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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