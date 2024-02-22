İddialı yapım için final kararı verildi

Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız ve Kadir Çermik gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Kopuk dizisi reytinglerde beklenen etkiyi göstermedi ve 1 ayın sonunda final kararı alındı.
CUMARTESİ GÜNÜ FİNAL BÖLÜMÜ YAYINLANACAK
Büyük umutlarla başlayan Kopuk dizi hakkında alınan final kararı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kopuk, 24 Şubat Cumartesi günü final bölümü ile ekrana veda edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.