İnanılmaz kaza! Toz kaldırıyor diyen yayaya geri dönerek kamyonuyla çarptı

Hasan Hüseyin Çetin, kamyonetiyle hızla ilerlediği sırada, iddiaya göre, yol kenarında yürüyen Kazım Koç, toz kaldırdığı gerekçesiyle kendisine tepki gösterdi. Çetin, tartıştığı Koç’a, geri dönerek kamyonetiyle çarptı. Ardından Hasan Hüseyin Çetin olay yerinden kaçtı, yaralanan Koç ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİNİ İDDİA ETTİ
Şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde; tartışma sonrasında kontrolünü kaybettiği için sağlıklı düşünemediğini söylediği öğrenilen Hasan Hüseyin Çetin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.