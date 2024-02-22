22 Şub 2024 - 18:15- Gündem G:

Korkunç olay! Önce oğlunu vurdu sonra kendini

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ta bir öğretmen önce oğlunu tabancayla öldürdü, sonra intihar etti.

Korkunç olay! Önce oğlunu vurdu sonra kendini mask
Korkunç olay! Önce oğlunu vurdu sonra kendini
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş’ta, etüt merkezi sahibi, emekli öğretmen Derviş Nebi Köse (52), sürekli kendisinden tehditle para istediği öne sürülen ve vermeyince de darbeden oğlu Oğuz Kağan Köse’yi (25) tabancayla öldürüp ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde, Elbistan ilçesi Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen Derviş Nebi Köse ile oğlu Oğuz Kağan Köse, sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Derviş Nebi Köse, yanındaki tabancayla oğluna peş peşe ateş etti. Oğuz Kağan Köse, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, Derviş Nebi Köse aynı silahı başına dayayıp ateş etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BİR HAFTA ÖNCE ANNE VE BABASINI DARBETMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Oğuz Kağan Köse’nin sürekli tehditle babasından para istediği, vermeyince de darbettiği öne sürüldü. Oğuz Kağan Köse’nin son olarak 17 Şubat’ta aynı nedenle babası Derviş Nebi ve annesi Fatma Köse'yi darbettiği, Köse çiftinin de emniyete gidip çocuklarından şikayetçi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

# oğul, tabanca, cana kıyma, baba, sağlık, Soruşturma, ilgili, Son, Emekli, Polis, Anne

22 Şub 2024 - 18:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Mete Yarar’dan Ülkü Ocakları faaliyetlerine övgü mask
Mete Yarar’dan Ülkü Ocakları faaliyetlerine övgü
Alanya'nın güldüren yazarı 'Abbas' bu kez ağlattı mask
Alanya'nın güldüren yazarı 'Abbas' bu kez ağlattı
Alanya'da bir döneme damgasını vuran doktor vefat etti mask
Alanya'da bir döneme damgasını vuran doktor vefat etti
Feyza Altun hakkında iddianame düzenlendi: hapsi isteniyor mask
Feyza Altun hakkında iddianame düzenlendi: hapsi isteniyor
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon mask
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon
Beş bölgede yağış alarmı! Sağanak sert vuracak mask
Beş bölgede yağış alarmı! Sağanak sert vuracak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber