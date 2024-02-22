Korkunç olay! Önce oğlunu vurdu sonra kendini

Kahramanmaraş’ta, etüt merkezi sahibi, emekli öğretmen Derviş Nebi Köse (52), sürekli kendisinden tehditle para istediği öne sürülen ve vermeyince de darbeden oğlu Oğuz Kağan Köse’yi (25) tabancayla öldürüp ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde, Elbistan ilçesi Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen Derviş Nebi Köse ile oğlu Oğuz Kağan Köse, sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Derviş Nebi Köse, yanındaki tabancayla oğluna peş peşe ateş etti. Oğuz Kağan Köse, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, Derviş Nebi Köse aynı silahı başına dayayıp ateş etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BİR HAFTA ÖNCE ANNE VE BABASINI DARBETMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Oğuz Kağan Köse’nin sürekli tehditle babasından para istediği, vermeyince de darbettiği öne sürüldü. Oğuz Kağan Köse’nin son olarak 17 Şubat’ta aynı nedenle babası Derviş Nebi ve annesi Fatma Köse'yi darbettiği, Köse çiftinin de emniyete gidip çocuklarından şikayetçi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA