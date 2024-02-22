Feci kaza! Turistlerin arazi aracı dereye uçtu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, gezi amaçlı kiraladıkları ve sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan arazi aracındaki Cezayirli 3 turist yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yanık Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Cezayir uyruklu Ayoub Bestanı (30) yönetimindeki arazi aracı UTV, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp Yanık Deresi'ne uçtu. Derede yan yatan UTV'deki 3 kişi yaralandı. Sürücü Ayoub Bestanı ile Abdesselem Boutrıf (27) ve Hassam Sıdalı (25), ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından önce Sapanca Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gezi için kiraladıkları araçla yaptıkları kazada yaralanan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.