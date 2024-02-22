22 Şub 2024 - 18:11- Gündem G:

Feci kaza! Turistlerin arazi aracı dereye uçtu

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Sakarya'da turistlerin kiraladığı arazi aracı dereye uçtu. Kazada 3 turist yaralandı.

Feci kaza! Turistlerin arazi aracı dereye uçtu mask
Feci kaza! Turistlerin arazi aracı dereye uçtu
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, gezi amaçlı kiraladıkları ve sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan arazi aracındaki Cezayirli 3 turist yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Yanık Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Cezayir uyruklu Ayoub Bestanı (30) yönetimindeki arazi aracı UTV, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp Yanık Deresi'ne uçtu. Derede yan yatan UTV'deki 3 kişi yaralandı. Sürücü Ayoub Bestanı ile Abdesselem Boutrıf (27) ve Hassam Sıdalı (25), ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından önce Sapanca Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gezi için kiraladıkları araçla yaptıkları kazada yaralanan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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22 Şub 2024 - 18:11 - Gündem

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