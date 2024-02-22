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Antalya ve Alanya'da flaş uyarı: Seçimden önce ödemeyi unutmayın

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Ekonomist Barış Soydan'dan Antalya ve Alanya'da yaşayan vatandaşları da ilgilendiren önemli uyarı geldi. 31 Mart seçimlerinden sonra doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere birçok ürüne zam geleceği uyarısında bulundu. Bu tarihe kadar borçlarını ödemelerini söyledi.

Antalya ve Alanya'da flaş uyarı: Seçimden önce ödemeyi unutmayın mask
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Ekonomist Barış Soydan, 31 Mart Seçimleri’nden sonra doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere birçok ürüne zam geleceği uyarısında bulundu. Bu sebeple kredi kartı borcu olanların borçlarını ödemelerini ve dayanıklı tüketim eşyası almayı düşünenlerin de beklememesini söyledi. 

BORÇLULARI UYARDI

Soydan, seçim sonrası, özellikle doğalgaz ve elektrik gibi birçok alanda fiyat artışlarının beklendiğini vurguladı. Türkiye’nin en yüksek enflasyon oranlarından birini yaşadığını ve yoksulluğun arttığını belirtti. 

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Şub 2024 - 17:48 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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