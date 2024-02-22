Antalya ve Alanya'da flaş uyarı: Seçimden önce ödemeyi unutmayın

Ekonomist Barış Soydan, 31 Mart Seçimleri’nden sonra doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere birçok ürüne zam geleceği uyarısında bulundu. Bu sebeple kredi kartı borcu olanların borçlarını ödemelerini ve dayanıklı tüketim eşyası almayı düşünenlerin de beklememesini söyledi.
BORÇLULARI UYARDI
Soydan, seçim sonrası, özellikle doğalgaz ve elektrik gibi birçok alanda fiyat artışlarının beklendiğini vurguladı. Türkiye’nin en yüksek enflasyon oranlarından birini yaşadığını ve yoksulluğun arttığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.