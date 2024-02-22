22 Şub 2024 - 17:34- Gündem G:

Antalya'da gergin dakikalar: Taşınmayı reddettiler

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12 Aralık 2022’de yaşanan sel felaketinden sonra Bakanların ortak aldığı kararla Gavur Deresi üzerine kurulduğu gerekçesiyle pazar yerinin kaldırılmasına karar verilmişti. Pazar esnafları ise yeni pazar yerine taşınmayı reddederek eski yerlerinde tezgah açtılar.

Antalya'da gergin dakikalar: Taşınmayı reddettiler mask
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12 Aralık 2022’de yaşanan sel felaketinden sonra Kumluca’ya gelen dönemin Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı ve Turizm Bakanlarının ortak aldığı karar ile Gavur Deresi üzerine kurulduğu gerekçesi mevcut pazar yerinin bulunduğu yerden kaldırılmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından ise yeni pazar yerinin çalışması başlandı.Yeni pazar yerinin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri pazar esnafının yeni yere taşınmasını istedi. Ancak bazı pazar esnafı kendi üzerlerine tahsis edilmediği için taşınmayı reddetti. 

ZABITA İLE ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Eski yerde tezgah açmaya çalışan Kumluca Belediyesi Zabıtası pazar esnafının eski pazar yerine tezgah açmasına karşı çıktı. Kendileri için hiçbir garantisi olmadığını savunarak, yerlerin duruma göre 300 ile 500 bin TL para ödediklerini ama kendilerine herhangi bir tahsis belgesi verilmediğini ileri sürüp, bu yüzden eski pazar yerinde kalmaya devam edeceklerini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma polisin de arada girmesi sonucu sorunsuz sona erdi. Tartışmanın ardından bazı pazar esnafının eski pazar yerinde tezgah açtığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Şub 2024 - 17:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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