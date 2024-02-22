Alanya'da eğlence mekanları ile ilgili yeni proje

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Önder Görgülü ve Alanya’daki eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden Sait Alibeyoğulları’nın düzenlediği programda; Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya’daki eğlence sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Programa Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Sünbül, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları ve parti yöneticileri ile Alanya’da eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler katıldı.

BAŞKAN YÜCEL: CANLA BAŞLA ALANYA’MIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Program ilk olarak AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları Başkanları Mehmet Şarani Tavlı ve Mustafa Sünbül söz alarak, Alanya’da Adem Murat Yücel’e, Antalya’da ise Hakan Tütüncü’ye destek istediler. İlçe Başkanlarının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel söz aldı.

10 yılda Alanya’da yapılan hizmetler ve hayata geçirilen projelerle ilgili konuşan Başkan Yücel, “Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal hizmetlere kadar ekibimle birlikte gece gündüz çalışarak Alanya’mızın değerine değer kattık. Turizmde de pandemi gibi pek çok olumsuz dönemlerden geçtik ama hükümetimizin de desteği ile bu kötü dönemleri atlattık. Biz bu süreçlerde yerel yönetim olarak her zaman sizlerin yanında olduk. Önümüzdeki sezonda inşallah yine rekorlar kırdığımız güzel bir sezon olacaktır. Alanya’mız 127 milletten vatandaşın yaşadığı ve 81 ilden göç alan bir şehir. Bu yapı içerisinde kültürümüzü, geleneklerimizi ve kendi öz benliğimizi yitirmeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kadar farklı din, dil, ırk ve mezhepten insanın yaşadığı kentimiz gelen misafirlerini de en iyi şekilde ağırlıyor. Sizlerde Alanya’nın dünyaya açılan birer penceresi konumundasınız. Hepinize bugüne kadar vermiş olduğunuz destek ve Alanya’mıza kattığınız değerler için teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizin devam için Antalya’da Hakan Tütüncü başkanıma sizlerden destek istiyorum. İnşallah hem Alanya’da hem de Antalya’da Cumhur İttifakını zaferle taçlandıracağız. Biz Hazırız, kararlıyız. Canla başla Alanya’mız için çalışacağız.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: BU PROJE İLE ALANYA’MIZIN DEĞERİNE DEĞER KATACAĞIZ

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, eğlence sektörü temsilcilerine müjde verdi. Yeni dönemde Alanya çarşısındaki eğlence merkezlerini tek bir çatı altında toplamak için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Yücel, “Elbette kentimize gelen misafirlerimizin hepsinin farklı bir amacı oluyor. Deniz için, güneş için, tarih için veya eğlenmek için kentimize insanlar akın ediyor. Bu dengeleri korumalı ve göz önünde bulundurmalıyız. Bizler de bu doğrulta uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projeyi sizlere aktarmak istiyorum. İskele bölgesi ve barlar sokağında yer alan eğlence mekanlarını bir araya toplayarak bu mekanların daha güvenli hale gelmesini sağlayacağımız Eğlence Mekanlarının Bir Alanda Toplanması projemiz hazır. Yeni dönemde başlayacağız kentsel dönüşüm ile bu projemizi hayata geçireceğiz. Açık ve kapalı alanı, otoparkı, kontrollü giriş çıkışı ile dünya kentlerinde gördüğümüz örneklerinden bile daha güzel olacağına inandığım bir proje. Aynı zamanda İskele düzenleme projemizi de yapacağız ve Alanya’nın kalbi olarak nitelendirdiğimiz bu bölgeyi dünya standartlarının üzerinde bir bölge haline getireceğiz. Sayın Bakanımızın destekleri ile projeyi tamamlayacak ve Alanya’mızın değerine değer katacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu

Başkan Yücel’in projesi eğlence sektörü temsilcileri tarafından çok beğenildi ve büyük alkış aldı.

Başkan Yücel’in ardından sözü önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu söz aldı. Çavuşoğlu, Alanya’da hem Alanya Belediyesi hem de hükümet tarafından yapılan ve planlanan pek çok proje hakkında bilgi verdi. Alanya’daki hizmetlerin devamı için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e tam destek vereceklerini belirtti. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)