Ünlü sanatçı hastalığını paylaştı; sevenlerini üzdü

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Çağrı rota virüsüne yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duyurdu.

'ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZI KORUYALIM'

Takipçilerini de uyarmayı ihmal etmeyen sanatçı paylaşıma şu notu düştü:

"Dikkat! Dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum"

Kaynak: Haber Merkezi