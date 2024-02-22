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Ünlü sanatçı hastalığını paylaştı; sevenlerini üzdü

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Ünlü sanatçı Serkan Çağrı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rota virüsüne yakalandığını duyurdu.

Ünlü sanatçı hastalığını paylaştı; sevenlerini üzdü mask
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Klarnet virtüözü Serkan Çağrı'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Çağrı rota virüsüne yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duyurdu.

'ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZI KORUYALIM'

Takipçilerini de uyarmayı ihmal etmeyen sanatçı paylaşıma şu notu düştü:
 "Dikkat! Dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum"

Ünlü sanatçı hastalığını paylaştı; sevenlerini üzdü

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

22 Şub 2024 - 17:28 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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