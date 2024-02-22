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İYİ Parti'de istifalar sürüyor; Bu kez yüzlerce istifa...

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İYİ Parti'de bu kez de Ordu'da bu kez Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan 103 kişi İYİ Parti'den istifa etti.

İYİ Parti'de istifalar sürüyor; Bu kez yüzlerce istifa... mask
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İYİ Parti’de istifalar sürüyor. İYİ Parti Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve bu duruma tepki gösteren 103 kişi istifa dilekçelerini Ankara Genel Merkeze gönderdi.

103 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Ankara, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Kumru’da AK Parti varsa, İYİ Parti de var dedirttik ama kıymet bilinmedi. Vefasızlıkları hep içimize attık. Bunun üzerine Kumru’da İYİ Parti aday bile çıkaramadı. Bu zihniyetle düşünen insanlar, yönetime ve özellikle Kumru seçmenine ihanet etmiştir. Kumru’yu seçeneksiz ve tek bir partiye teslim etmişlerdir. Bu ayıp kendilerine yeter. Maalesef Kumru AK Parti’ye teslim edilmiştir. Pazarlıkların kurbanı olmuştur. Kumru ve biz bu yapılanları hak etmiyoruz. Bu sebeplerden dolayı yönetim kurulu kararı alarak istifa kararı aldık. Kararımızı üyelerimize tebliğ ettikten sonra onlarca üye bu duruma tepki göstererek istifa ettiler."

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Şub 2024 - 17:22 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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