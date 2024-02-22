Önce oğlunu kurşun yağmuruna tuttu; sonra kendi hayatına son verdi

Aktarılan bilgiye göre emekli öğretmen Derviş Nebi Köse ile oğlu Oğuz Kağan Köse, sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Derviş Nebi Köse, yanındaki tabancayla oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Oğuz Kağan Köse, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın ardından ise Derviş Nebi Köse aynı silahı başına dayayıp ihtihar etti.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan baba-oğul hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Oğuz Kağan Köse’nin sürekli tehditle babasından para istediği, vermeyince de darbettiği öne sürüldü. Oğuz Kağan Köse’nin son olarak 17 Şubat’ta aynı nedenle babası Derviş Nebi ve annesi Fatma Köse'yi darbettiği, Köse çiftinin de emniyete gidip çocuklarından şikayetçi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA