7 yaşındaki çocuğu babası rehin aldı

Ankara'da 2 hafta önce boşandığı eski eşinin velayetindeki oğlu M.E.V.'yi kaçırarak rehin alan Hasan V.'yi ikna çalışmalarına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Hasan V., dairenin kapısına gelen polis ekiplerine, 'Kapıyı açarsanız kafama sıkarım, çocuğuma sıkarım. Kapıyı açana sıkarım' diyerek tehditte bulundu. Hasan V.'yi ikna etmesi için kız kardeşi A.K. ve arkadaşı E.Ç., olay yerine getirildi. Dairenin kapısına gelen E.Ç.'yi içeri almak için kapıyı açan Hasan V., arkasındaki polisleri görerek tabanca ile ateş etti. Özel harekat ekibinin müdahalesi ile Hasan V., kol ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyonda Hasan V.'nin dışında yaralanan olmadı. Daha sonra eve giren ekipler, M.E.V.'yi dışarıda bekleyen annesi Sabiha Y.'ye götürdü. Hasan V. de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken; evde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

'ÇOCUĞUNDAN HERHANGİ BİR ŞEY EKSİK ETMEZDİ'

Mahallede bakkal işleten Hüseyin Bilir (45), Hasan V.'nin müşterisi olduğunu belirterek, "Çocuğundan herhangi bir şey eksik etmeyen biriydi. Çoğumuzun şu ortamda 10 lira çikolata alamadığı bir yerde 50-100 yüz liralık çikolata alırdı. Hatta daha dün sabahleyin geldi; süt falan aldı. Hiç ummuyordum, hiç beklemiyordum. Ben de herkes gibi şaşırdım. Vallahi herhangi bir şeyini hiç duymadım. Galiba bir ailesiyle problemler yaşamış. Herhalde ondan sonra oldu" dedi.

Kaynak: DHA