22 Şub 2024 - 17:05- Spor G:

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı

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Celtic'in kalesini koruyan Joe Hart sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı mask
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İngiliz kaleci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Hart paylaşımında "Bu sezonu başarılı bir şekilde bitirmek için elimden geleni yapacağım. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


Manchester City ve Tottenham gibi İngiltere'nin önde gelen takımlarında forma giyen 36 yaşındaki Hart, İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 75 kez korudu.

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Sosyal

22 Şub 2024 - 17:05 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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