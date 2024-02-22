Şahin, eski İYİ Parti İlçe Başkanı Bahçe'yi ziyaret etti

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, ziyaretlerine tam gaz devam ediyor. Şahin, bugün eski İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Şefik Bahçe'yi işyerinde ziyaret ederek partiye verdiği emekleri için teşekkür etti. Ziyareti için Şahin'e teşekkür eden Şefik Bahçe de "İYİ Parti olarak kenetlenip, omuz omuza vererek çok çalışacağız ve Alanya'da seçimi kazanacağız. Bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.