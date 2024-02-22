İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, ziyaretlerine tam gaz devam ediyor. Şahin, bugün eski İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Şefik Bahçe'yi işyerinde ziyaret ederek partiye verdiği emekleri için teşekkür etti. Ziyareti için Şahin'e teşekkür eden Şefik Bahçe de "İYİ Parti olarak kenetlenip, omuz omuza vererek çok çalışacağız ve Alanya'da seçimi kazanacağız. Bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.
22 Şub 2024 - 17:04- Siyaset Güncelleme:
Şahin, eski İYİ Parti İlçe Başkanı Bahçe'yi ziyaret etti
Şefik Bahçe, Mehmet Şahin'e ziyareti için teşekkür ederek, "Sayın başkanımızı işyerimizde misafir ettik. Çok çalışıp, kazanacağız" dedi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.