22 Şub 2024 - 16:57- Asayiş G:

1 yıldır aranıyordu; dövülerek öldürülüp poşetle dereye atıldığı ortaya çıktı

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İstanbul Çalalca'da yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4'ü sağır ve dilsiz 5 şüphelinin gösterdiği ıslah edilmiş dere içinde yapılan aramada poşete konularak atılmış Mehmet Berberoğlu’nun cesedi bulundu.

1 yıldır aranıyordu; dövülerek öldürülüp poşetle dereye atıldığı ortaya çıktı mask
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Çatalca’da 12 Mayıs 2023 tarihinde polise yapılan bir kayıp müracaatı üzerine soruşturma açıldı. Polis bir karavanda yalnız başına yaşayan Mehmet Berberoğlu’nu bulmak için soruşturmayı derinleştirirken, ölen kişinin cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin sık sık sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim Ç. ve Murat A. ile buluştuğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine Kerim Ç. ve Murat A.’nın çevresindeki kişilerle birlikte takibe alındı.

EŞLERE SARKINTILIK İDDİASI CİNAYET SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada olay günü Mehmet Berberoğlu ile Kerim Ç., eşi Mediha Ç, Murat A. ve birlikte yaşadığı eşi Gizem Ç. ile Nermin A.’nın aynı evde oldukları belirlendi. Yapılan çalışmalarda Mehmet Berberoğlu’nun alkolün etkisiyle Mediha Ç. ile Gizem Ç.’ye sarkıntılık ettiği bu nedenle evde kavga çıktığı tespit edildi.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA DEREYE ATMIŞLAR

Polis bu gelişme üzerine operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve İzmir’de yapılan operasyonlarda olayla ilgili şüpheliler Kerim Ç., Mediha Ç., Murat A., Gizem Ç. ve Nermin A. gözaltına alındı. Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada sarkıntılık olayının ardından Kerim Ç. ve Murat A.’nın Mehmet Berberoğlu’nu döverek öldürdükleri ardından cesedi evdekilerin yardımıyla bir poşete koyarak Çatalca’da ıslah edilmiş derenin içine attıkları ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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22 Şub 2024 - 16:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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