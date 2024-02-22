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Arzum Onan'dan bomba barışma itirafı

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene mayıs ayında sonlandıran Arzum Onan barışma ihtimalleri hakkında bombayı patlattı.

Arzum Onan'dan bomba barışma itirafı mask
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Magazin dünyasının örnek çitleri arasında gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanmıştı. 27 yıllık evliliklerini tek celsede boşanan ünlü çift, adliyeden el ele çıkmıştı.

Arzum Onan'a 'Mehmet Aslantuğ'la yeniden barışma ihtimali olup olmadığı soruldu.

'BİZ HEP BİRLİKTEYİZ'

Onan, 'Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız. Can üzerinden bireysel olarak da birbirimizin her daim ihtiyacında, acısında, mutluluğunda her daim birlikteyiz bu anlamda' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

22 Şub 2024 - 16:52 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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