ALKÜ Rektörü Alanya için önemli görüşmeler yaptı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) gelişmek ve ilerlemek adına Ankara’daki resmî kurumlarla görüşmelerini sürdürüyor. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün imkânlarını artırmak için başkentte temaslarına devam ediyor. Fiziksel, bilimsel ve altyapı olarak ALKÜ’nün 2026 yılına kadar iki kat büyüme ve gelişme hedefini koyan ALKÜ Rektörü Türkdoğan; bu hedefleri gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Ankara ve Türkiye’deki birçok ilde üst düzey ziyaretler gerçekleştirerek kurumlararası iş birliği adımları atan ve bazı kurumlardan ALKÜ’ye kaynak sağlamayı başaran Rektör Türkdoğan; bu kez de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat’ı, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ı, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ü, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar'ı, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin'i ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren’i ziyaret etti. Ziyaretlerde ALKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan da Rektör Türkdoğan’a eşlik etti.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

Ziyaretlerin ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Rektör Türkdoğan, kurumlararası iş birliğini güçlendirmek için ALKÜ adına haftalardır yaptıkları ziyaretlere yenilerini eklediğini kaydetti. Rektör Türkdoğan, “Ülkemizin önemli kurumlarında çok önemli vazifeler yürüten değerli isimler ile kurumum adına birtakım görüşmeler yaptık. Milletvekillerimiz ve kurum yöneticilerimiz ile düşüncelerimizi paylaşarak görüş alışverişinde bulunduk. Son derece faydalı görüşmeler oldu. ALKÜ için ilerleyen süreçlerde yeni ve çok güzel gelişmeler olacak. Değerli milletvekillerimize ve yöneticilerimize misafirperverlikleri, bizlere olan destekleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ederim.” dedi. (ALKÜ BÜLTEN)