22 Şub 2024 - 16:41- Gündem G:

ALKÜ Rektörü Alanya için önemli görüşmeler yaptı

ABONE OL Google News Sayfamız

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin daha fazla gelişmesi ve daha çok projelere imza atması için Ankara’daki temaslarını hızlandırdı

ALKÜ Rektörü Alanya için önemli görüşmeler yaptı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) gelişmek ve ilerlemek adına Ankara’daki resmî kurumlarla görüşmelerini sürdürüyor. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün imkânlarını artırmak için başkentte temaslarına devam ediyor. Fiziksel, bilimsel ve altyapı olarak ALKÜ’nün 2026 yılına kadar iki kat büyüme ve gelişme hedefini koyan ALKÜ Rektörü Türkdoğan; bu hedefleri gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Ankara ve Türkiye’deki birçok ilde üst düzey ziyaretler gerçekleştirerek kurumlararası iş birliği adımları atan ve bazı kurumlardan ALKÜ’ye kaynak sağlamayı başaran Rektör Türkdoğan; bu kez de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat’ı, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ı, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ü, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar'ı, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin'i ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren’i ziyaret etti. Ziyaretlerde ALKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan da Rektör Türkdoğan’a eşlik etti.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

Ziyaretlerin ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Rektör Türkdoğan, kurumlararası iş birliğini güçlendirmek için ALKÜ adına haftalardır yaptıkları ziyaretlere yenilerini eklediğini kaydetti. Rektör Türkdoğan, “Ülkemizin önemli kurumlarında çok önemli vazifeler yürüten değerli isimler ile kurumum adına birtakım görüşmeler yaptık. Milletvekillerimiz ve kurum yöneticilerimiz ile düşüncelerimizi paylaşarak görüş alışverişinde bulunduk. Son derece faydalı görüşmeler oldu. ALKÜ için ilerleyen süreçlerde yeni ve çok güzel gelişmeler olacak. Değerli milletvekillerimize ve yöneticilerimize misafirperverlikleri, bizlere olan destekleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ederim.” dedi. (ALKÜ BÜLTEN)

# Alanya, rektör, ALKÜ, türkiye, aile, fatih

22 Şub 2024 - 16:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Son dakika! MİT'ten nokta operasyon mask
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon
Beş bölgede yağış alarmı! Sağanak sert vuracak mask
Beş bölgede yağış alarmı! Sağanak sert vuracak
Özel'den Özçelik'e destek mask
Özel'den Özçelik'e destek
Antalya'da bir avukat dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı mask
Antalya'da bir avukat dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı
Mesai saatlerinin kısalacağı iddialarına son nokta konuldu: Böyle bir çalışma... mask
Mesai saatlerinin kısalacağı iddialarına son nokta konuldu: Böyle bir çalışma...
Feci kaza! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralı mask
Feci kaza! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber