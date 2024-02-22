İbrahim Yattara sahalara geri döndü!

Trabzonspor’un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, Sivas’ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor’a transfer oldu.
İmranlıspor’un yeni transferi İbrahim Yattara’nın lisansı bugün çıktı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz İbrahim Yattara'nın lisansı bugün itibarıyla çıktı. Hafta sonu oynanacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü maçında futbolcumuz sahada olacaktır. Tüm sporseverlere duyurulur” denildi.
43 yaşındaki Yattara, kariyeri boyunca 329 maçta forma giydi. Efsane futbolcu, bu maçlarda toplam 52 gol atarken, 90 da asiste imza attı.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.