- Gündem

İlaç sektöründe yeni tehlike: Antalya ve Alanya'da vatandaş denek mi olacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

İlaç ruhsatlarının kanuni dayanağı olan 1262 sayılı yasada değişiklik yapılıyor. Ruhsatlandırma işleminin uzun olmasından dolayı firmaların tahlil sonuçları da kabul edilerek piyasaya ilaçlar sürülecek. Bu durumda Antalya ve Alanya'da vatandaşların denek olacağı kullanılabileceği durum ortaya çıktı.

İlaç sektöründe yeni tehlike: Antalya ve Alanya'da vatandaş denek mi olacak? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İlaç ruhsatlarının kanuni dayanağında değişiklik yapılıyor. Yapılan değişiklikle artık Sağlık Bakanlığı ilaçları kendisi analiz etmeden piyasaya sürecek. 

FİRMALAR KENDİ TAHLİLLERİNİ YAPABİLECEK

1262 sayılı ilaç ruhsatlarının kanuni dayanağı olan yasada değişikliğe gidilmeye karar verildi. Bu karara göre artık ruhsatlandırma süresi uzun olduğu için firmaların kendi tahlil sonuçları kabul edilerek ilaçlar piyasaya sürülecek. Kontrolün Sağlık Bakanlık tarafından azalmaya başlaması halk sağlığı açısından endişeleri de beraberinde getirdi. 

RUHSATLANDIRMA İŞİ BİLENLER TARAFINDAN YAPILMALI

Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilcisi Türker Babalı'ye göre böyle bir durumda Antalya ve Alanya'da vatandaşlar denek olarak kullanılacağı ifade edildi. Ruhsatlandırma işleminin çok önemli olduğunu ve işi bilenlerin titizlikle yapması gerektiğinin altını çizdi. Bu sebeple firmaların kendisinin yapmasının halk sağlığı açısından risk oluşturacağı için bakanlık tarafından yapılmaya devam edilmesi gerektiğini aktardı. Çünkü bu durumda titiz olmamak demek halkı bir nevi denek olarak kullanmakla eş değer bir durum ortaya çıkardığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, devam, Antalya, Karar, sağlık, alanya'da

22 Şub 2024 - 16:30 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Son dakika! MİT'ten nokta operasyon mask
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon
Beş bölgede yağış alarmı! Sağanak sert vuracak mask
Beş bölgede yağış alarmı! Sağanak sert vuracak
Özel'den Özçelik'e destek mask
Özel'den Özçelik'e destek
Antalya'da bir avukat dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı mask
Antalya'da bir avukat dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı
Mesai saatlerinin kısalacağı iddialarına son nokta konuldu: Böyle bir çalışma... mask
Mesai saatlerinin kısalacağı iddialarına son nokta konuldu: Böyle bir çalışma...
Feci kaza! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralı mask
Feci kaza! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber