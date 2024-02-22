İlaç sektöründe yeni tehlike: Antalya ve Alanya'da vatandaş denek mi olacak?

İlaç ruhsatlarının kanuni dayanağında değişiklik yapılıyor. Yapılan değişiklikle artık Sağlık Bakanlığı ilaçları kendisi analiz etmeden piyasaya sürecek.
FİRMALAR KENDİ TAHLİLLERİNİ YAPABİLECEK
1262 sayılı ilaç ruhsatlarının kanuni dayanağı olan yasada değişikliğe gidilmeye karar verildi. Bu karara göre artık ruhsatlandırma süresi uzun olduğu için firmaların kendi tahlil sonuçları kabul edilerek ilaçlar piyasaya sürülecek. Kontrolün Sağlık Bakanlık tarafından azalmaya başlaması halk sağlığı açısından endişeleri de beraberinde getirdi.
RUHSATLANDIRMA İŞİ BİLENLER TARAFINDAN YAPILMALI
Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilcisi Türker Babalı'ye göre böyle bir durumda Antalya ve Alanya'da vatandaşlar denek olarak kullanılacağı ifade edildi. Ruhsatlandırma işleminin çok önemli olduğunu ve işi bilenlerin titizlikle yapması gerektiğinin altını çizdi. Bu sebeple firmaların kendisinin yapmasının halk sağlığı açısından risk oluşturacağı için bakanlık tarafından yapılmaya devam edilmesi gerektiğini aktardı. Çünkü bu durumda titiz olmamak demek halkı bir nevi denek olarak kullanmakla eş değer bir durum ortaya çıkardığını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.