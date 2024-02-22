22 Şub 2024 - 16:18- Magazin G:

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza...

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Fenomen Dilan Polat ve Engin Polat bir süredir birçok suçtan tutuklu. Çiftin tutuklanmadan önce komşusuyla yaptığı kavganın soruşturması tamamlandı. İşte istenen ceza...

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza... mask
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza...
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5 Kasım 2023'te tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla yaşadığı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Engin Polat’ın doğumgünü kutlaması nedeniyle çok sayıda misafirin geldiği, misafirlerin araçlarını geçiş güzergâhına park ettikleri anlatıldı.

Polat ailesine doğumgünü kutlamasına gelen bir misafirin çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle, doktora götürülmek istendiği sırada komşuları Metin S.A.’nın park ettiği araç nedeniyle çıkış yapamadıkları kaydedildi. Metin S.A.’nın evine giderek rica etmeleri sonucunda aracın çekildiği iddianamede yer aldı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİZ"

Şüpheli Engin Polat’ın komşuları Metin S.A.’nın evine gittiği, evde Metin S.A.’nın eşinin olduğu ve Engin Polat’ın eve zorla girdiği daha sonra Metin S.A.’ya küfür ettiği anlatıldı.

Dilan Polat’ın ise Metin S.A.’yı dışarıda gördüğü ve tekme atarak küfür ettiği, Engin Polat’ın eşiyle Metin S.A.’nın tartıştığını görmesi üzerine müştekiyi darbettiği ve 'Seni öldüreceğiz Yaşatmayacağız' dediği iddianamede yer aldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda müşteki Metin S.A.’nın hafif şekilde yaralandığına yer verildi.

DİLAN’A 8 YIL 4 AYA KADAR, ENGİN’E 11 YILA KADAR HAPİS

Olay sonrasında Metin S.A.’nın şikayette bulunduğu uzlaştırma sağlanamaması nedeniyle soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheli Engin Polat’ın ise ‘Hakaret’, ‘Basit yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 11 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaynak: MYNET

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22 Şub 2024 - 16:18 - Magazin

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