Eski futbolcu cinsel istismardan hapis cezası aldı

Barselona Bölge Mahkemesi bugün Brezilyalı futbolcu Daniel Alves'i cinsel saldırı suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Alves’in hapis cezasının tamamlanmasından sonra uygulanacak olan 5 yıllık denetimli serbestlik ve 9 yıl 6 ay süreyle mağdurun evine veya işyerine 1000 metre yaklaşmama ile her ne şekilde olursa olsun onunla iletişim kurmama cezası verdi. Alves ayrıca mağdura 150 bin Euro tazminat ödeyecek.

Mahkeme, “Sanığın şikayetçiyi (mağduru) aniden yakaladığını, yere fırlattığını ve hareket etmesini engelleyerek, şikayetçi hayır demesine rağmen ve ayrılmak istediğini söylemesine rağmen” cinsel saldırı suçunun işlendiğinin kanıtlandığını ifade etti.

40 yaşındaki eski futbolcu kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda forma giydi. Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Alves'in tutuklanmasının ardından sözleşmesi feshedilmişti.

Kaynak: DHA