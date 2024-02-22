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Alanya Belediye Başkanı Yücel bugün akşam DİM TV'de

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Adem Murat Yücel, bugün akşam canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak

Alanya Belediye Başkanı Yücel bugün akşam DİM TV'de mask
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ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, bugün akşam canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Alanya Kültür Mekei'nde saat 20.00'de başlayacak program Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV'den canlı yayınlanacak. Başkan Yücel, "Seçim Özel programının canlı yayın konuğu olacağım.
Tüm vatandaşlarımızı programı izlemeye ekranları başına davet ediyorum." dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Belediye, başkan, Saat, kültür

22 Şub 2024 - 15:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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