Alanya’nın sorunları masaya yatırıldı

ALANYANIN ulusal ve uluslararası alanlarda imajının korunması ve güçlenmesi için birlikte hareket edilmesinin önemine değinen Başkan Erdem ve katılımcılar, “Gerek basın yoluyla gerekse sosyal medya aracılığı ile Alanya Markasının korunması, güçlendirilmesi ve sorunların el birliği içinde çözülebilmesi için daha sık bir araya gelinmesi huşunda görüş birliğine vardık” şeklinde konuştular.
Alanya’da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, toplantıda yaptığı konuşmada, “Alanya’mızın sorunlarının çözümü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sorunlarımızı çözebilmemiz için de Alanya’da birlikte hareket etmek çok önemli” dedi.
Erdem’in konuşmasının ardından söz alan tüm Siyasi Parti temsilcileri, STK Başkanları ve Basın mensupları da bu tür istişare toplantılarının kurumlar arası diyaloğu arttırdığına dikkat çekerek, görüş ve önerilerini dile getirdiler.
ERDEM: “BİRLİK OLMALIYIZ”
Başkan Erdem, tüm kurumları bir araya getirmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, “Alanya’mızın tüm dinamiklerini odamızda bir araya getirerek, herkesin her kurumla empati yapmasını sağladık. Alanya’mızın geleceği için bu tür toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bakkalından - elektrikçisine, taksicisinden - mobilyacısına, müteahhidinden - emlakçısına Alanya hepimizin. Bu anlayış doğrultusunda Alanya olarak birlik olmalıyız. Bugün de odamızda gerçekleştirdiğimiz toplantıyla bunun adımını bir kez daha attık. Her zaman dediğimiz gibi Alanya’mızın gelişip, kalkınabilmesi için ‘ortak akıl’ ile hareket etmeliyiz. Toplantımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Alanya’mız için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi.
BAŞKAN ERDEM’E TEŞEKKÜR
Başkan Erdem’den sonra söz alan katılımcılar ise Başkan Erdem’e toplantıyı düzenlemesinden dolayı teşekkür ederek, Alanya birlik beraberliğine vurgu yaptılar.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.