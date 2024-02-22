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Çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen Ender Saraç hakim karşısına çıktı

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Boşanma davası süren Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen Ender Saraç hakim karşısına çıktı mask
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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ender Saraç katılırken; Benan Saraç ve mağdur çocuk katılmadı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve çocuk adına baronun atadığı avukatlar ile Ender Saraç'ın avukatları da hazır bulundu.

'GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKAYLA OLUŞTURULDU'

Savunması sorulan Ender Saraç, "Kesinlikle bu suçu tümüyle reddediyorum. Bu önceden hazırlanmış tuzaktır. Ucundan kıyısından dahi geçmedim, komplodur" dedi. Oğlunun Çocuk İzlem Merkezi'nde verdiği ikinci ifadesinde tüm suçlamaları geri çektiğini söyleyen Saraç, eşi Benan Saraç ile aralarındaki boşanma sürecinin Eylül 2023'te başladığını, oğlunun okuluna giden Benan Saraç'ın, avukatı Yücel Önder ile telefonda konuşarak oğluna ne yazdırması gerektiğine dair talimat aldığını da iddia etti. Ender Saraç, söz konusu tutanak tutulduktan sonra Benan Saraç'ın bu tutanağı ve montajlanarak hazırlandığını öne sürdüğü video kayıtlarını, çeşitli suçlardan hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan firari Muhammed Yakut'a gönderdiğini ve Yakut aracılığıyla sosyal medyada paylaştırıldığını, bu görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğunu öne sürdü. Kendisi ve yanında çalışanlar hakkında çeşitli iftiralarda bulunulduğunu anlatan Saraç, "Bunların FETÖ bağlantısı ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Benan Saraç organize suçlar şubesi tarafından gözaltına alındığını öğrendik. Dün de serbest bırakılmıştır. Bunların tüm iddiaları yalan" diye konuştu.

'İKİNCİ İFADEDE GERÇEKLER SÖYLENDİ'

Ender Saraç, "Çok büyük bir iftiraya uğradım. Trafik cezam bile yok. Vergi cezam yok. 40 yıllık doktorum, 200 bin hastam oldu. Bu olaylardan sonra ilk 24 saat kusmak istedim. Üzüntüden hasta oldum. Benan Saraç tarafından iki kere darp edildim. Bir keresinde öldürmeye teşebbüs etti. Bir kere boğuluyordum, son anda elemanım kurtardı. Erkek olarak negatif ayrımcılık var maalesef. Tek yapabildiğim kendimi savunmaktı. Boşanma davasından sonra çok yüksek bir para istendi. Sonra bunlar iddia edildi. Oğlum ve annesi ikinci ifadelerinde gerçeği söylüyorlar. Burada olmaktan dolayı çok üzgünüm. Çocuklarımı 4 aydır göremiyorum ve onları çok özledim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Saraç, " Türkiye'de 30 yıldır tanınan bir doktorum. Mağdur oldum. Zarar gördüm. Acilen beraatimi ve hayatımı geri istiyorum" dedi.

ANNEYE AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI TALEBİ

Saraç'ın avukatı Altın Mimir de davanın tarafları ile aynı apartmandan komşu olduklarını, daha sonra Ender Bey'in avukatı olarak boşanma davasını üstlendiğini, tüm olanların kurgudan ibaret olduğunu , örgütlü şekilde planlandığını ifade ederek "Müvekkilim bir komployla karşı karşıya. Boşanma davasında alamadığını bu yolla almaya çalışmış biri vardır karşıda. Kişisel hırsı uğruna evladını mağdur etmiştir. Annenin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılmasını istiyoruz" dedi.

BAKANLIK TUTUKLU YARGILANMASINI TALEP ETTİ

Mağdur çocuğun avukatı, çocuğun ilk ifadesinde olayı detaylı anlattığını belirterek bunları yaşamadan anlatmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu öne sürdü. Aile Bakanlığı avukatı ise Ender Saraç'ın tutuklu yargılanmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti mazeret sunan Benan Saraç'ın bir defalık mazeretinin kabul edildiği ihtarında bulunarak gelecek celse dinlenmesine, mağdurun uzman eşliğinde ifadesinin alınmasına ve rehber öğretmenlerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Benan Saraç'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması talebini reddeden heyet, Aile Bakanlığı avukatının duruşmaya kabulüne karar verdi. Ender Saraç'ın tutuklanması talebini reddeden heyet, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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22 Şub 2024 - 15:43 - Gündem

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