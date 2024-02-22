- Ekonomi

Renault'tan uygun fiyatlı iki model geliyor. Fiyatı duyanları heyecanlandırıyor

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Fransız otomobil devi Renault, elektrikli araç piyasasına iki yeni model ekleyecek. Uygun fiyatıyla araba meraklılarını cezbeden modellerin çıkış tarihleri dört gözle bekleniyor.

Renault'tan uygun fiyatlı iki model geliyor. Fiyatı duyanları heyecanlandırıyor mask
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Renault CEO'su Luca de Meo'nun Fransız BFM TV'ye yaptığı açıklamalara göre, Renault 5'ten sonra şirket, bir başka bütçe dostu elektrikli aracı daha otomobil dünyasına sunmaya hazırlanıyor. Ekim ayında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan crossover tarzı Renault 4, özellikle yüksek kasasıyla dikkat çekiyor. Renault 5, 40 ve 52 kWh kapasiteli iki farklı batarya paketi seçeneği ile sunulacak ve en büyük batarya paketiyle yaklaşık 400 km'lik bir menzile ulaşacak.

RENAULT 5 NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Renault 5'in 2025'ten önce Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Fakat geldiğinde 1 milyon TL'nin altında bir fiyatla satışa sunulabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, elektrikli otomobil piyasasında rekabetin artmasına ve daha geniş kitlelere hitap eden modellerin ortaya çıkmasına olanak tanıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, türkiye, Yüksek, ekim

22 Şub 2024 - 15:14 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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