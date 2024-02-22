Mete Yarar’dan Ülkü Ocakları faaliyetlerine övgü

ÜLKE genelinde Ülkü Ocakları’nın faaliyetleri her geçen gün konuşulmaya ve takdir toplamaya devam ediyor.

Şimdi de Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir TV programında Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerine değindi. Ülkü Ocakları'nın iyi işler yaptığına vurgu yapan Mete Yarar, "Doğru yoldasını arkadaşlar" ifadelerini kullanırken, "İyi yapılan şeyleri söylemek zorundayız, değer oluşturan her şeyi söylemek zorundayız diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi