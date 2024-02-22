Mete Yarar’dan Ülkü Ocakları faaliyetlerine övgü

ÜLKE genelinde Ülkü Ocakları’nın faaliyetleri her geçen gün konuşulmaya ve takdir toplamaya devam ediyor.
Şimdi de Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir TV programında Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerine değindi. Ülkü Ocakları'nın iyi işler yaptığına vurgu yapan Mete Yarar, "Doğru yoldasını arkadaşlar" ifadelerini kullanırken, "İyi yapılan şeyleri söylemek zorundayız, değer oluşturan her şeyi söylemek zorundayız diye düşünüyorum." dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.