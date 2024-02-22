Yeni Alanya’nın emektar ismi Göktaş’ın acı günü!

DEMİRTAŞ Mahallesi’nden Süleyman Göktaş'ın eşi, Sebahat, Beytullah, Abdullah, Mehmet, Hüseyin, Tahsin ve Yeni Alanya Gazetesi İlan ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mazlume Göktaş’ın anneleri Ayşe Göktaş (79) vefat etti. Beynine pıhtı atması sonucu yaklaşık bir aydır Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören anne Ayşe Göktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Göktaş’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Demirtaş Çamlık Mezarlığı’na defnedilecek. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet, başta Mazlume Göktaş olmak üzere kederli ailesine başsağlığı diler. (Gülser YİĞİT)
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.