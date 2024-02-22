22 Şub 2024 - 14:37- Gündem G:

Yeni Alanya’nın emektar ismi Göktaş’ın acı günü!

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Yeni Alanya Gazetesi İlan ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mazlume Göktaş, annesi Ayşe Göktaş’ı 79 yaşında kaybetti

Yeni Alanya’nın emektar ismi Göktaş’ın acı günü! mask
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DEMİRTAŞ Mahallesi’nden Süleyman Göktaş'ın eşi, Sebahat, Beytullah, Abdullah, Mehmet, Hüseyin, Tahsin ve Yeni Alanya Gazetesi İlan ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mazlume Göktaş’ın anneleri Ayşe Göktaş (79) vefat etti. Beynine pıhtı atması sonucu yaklaşık bir aydır Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören anne Ayşe Göktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Göktaş’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Demirtaş Çamlık Mezarlığı’na defnedilecek. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet, başta Mazlume Göktaş olmak üzere kederli ailesine başsağlığı diler. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, vefat, Antalya, Anne, eğitim

22 Şub 2024 - 14:37 - Gündem

Mahreç  Gülser Yiğit

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