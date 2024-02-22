Alanya'nın güldüren yazarı 'Abbas' bu kez ağlattı

ALANYA'NIN Kestel Mahallesi'nde uzun yıllar restoran işletmeciliği yapan, entelektüel yapısı, hiciv ve espri dolu güldüren köşe yazılarıyla tanınıp, çok sevilen bir isim olan 'Abbas' lakaplı İhsan Arslan 70 yaşında vefat etti.
Bir süre önce beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Arslan, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.
Arslan'ın vefatı ailesini ve sevenlerini şok etti.
Arslan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hanönü Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kestel Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.
Yeni Alanya, Alanya'nın asla unutulmayacak ismi Abbas İhsan Arslan'a Allah'tan rahmet, eşi Necla Arslan, oğlu Kerem Arslan ve kızı Aslı Arslan ile Arslan Ailesi'ne ve tüm sevenlerine başsağlığı diler. (Ramazan ÖZDEMİR)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.