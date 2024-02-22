- Asayiş

Yunanistan'a kaçmak isterken kıskıvrak yakalandılar

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Edirne'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

22 Şub 2024 - 14:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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