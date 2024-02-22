Alanya'da bir döneme damgasını vuran doktor vefat etti

MHP Alanya eski ilçe başkanlarından olan, Alanya Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Mutlu vefat etti. Uzun süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla boğuşan Dr. Mutlu’nun vefatı sevenlerini çok üzdü.

Dr. Mutlu, Yeni Alanya'da uzun yıllar köşe yazarlığı da yapmıştı.

Melek Mutlu’nun eşi, Murat, Ahmet, Ayça ve merhum Fatih Mutlu’nun babaları olan emekli doktor Mehmet Mutlu’nun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Hacıbaba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yeni Alanya, 'Mephisto'nun Rahipleri' adlı bir kitabı da bulunan Dr. Mehmet Mutlu'ya Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi