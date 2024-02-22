Alanya'nın acı günü: 2 değerimizi birden kaybettik

Uzun yıllar Alanya Devlet Hastanesi’nde dahili uzmanı olarak görev yapan ve emekli olan Dr. Mehmet Mutlu hayatını kaybetti. Vefat haberi sevenlerini derinden üzdü. Mutlu’nun cenazesi ikindi namazına müteakip Hacıbaba Mezarlığı’na defnedilecek.

Ayrıca Kestel Mahallesi'nin tanınmış simalarından İhsan Arslan’ın cenazesi ise ikindi namazına müteakip Doğa Koleji arkasındaki Hanönü Cami’de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi