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Alanya'nın acı günü: 2 değerimizi birden kaybettik

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Alanya'nın önemli isimlerinden ikisi hayatını kaybetti. Alanya Devlet Hastanesi'nde dahili uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Mutlu ve Kestel Mahallesi'nin tanınmış simalarından İhsan Arslan (Abbas) hayatını kaybetti.

Alanya'nın acı günü: 2 değerimizi birden kaybettik mask
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Uzun yıllar  Alanya  Devlet Hastanesi’nde dahili uzmanı olarak görev yapan ve emekli olan Dr. Mehmet Mutlu hayatını kaybetti. Vefat haberi sevenlerini derinden üzdü. Mutlu’nun cenazesi ikindi namazına müteakip Hacıbaba Mezarlığı’na defnedilecek.

Ayrıca Kestel Mahallesi'nin tanınmış simalarından  İhsan Arslan’ın cenazesi ise ikindi namazına müteakip Doğa Koleji arkasındaki Hanönü Cami’de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Alanya'nın acı günü: 2 değerimizi birden kaybettik

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Devlet, Emekli, vefat

22 Şub 2024 - 13:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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