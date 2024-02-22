Alanya'da korkunç kaza: motosiklet sürücüsü yaralı

Alanya’nın Cikcilli Mahallesi'nde korkunç kaza meydana geldi. Motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi