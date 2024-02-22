- Gündem

Alanya'da korkunç kaza: motosiklet sürücüsü yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

22 Şub 2024 - 13:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya'da bir avukat dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı mask
Antalya'da bir avukat dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı
Mesai saatlerinin kısalacağı iddialarına son nokta konuldu: Böyle bir çalışma... mask
Mesai saatlerinin kısalacağı iddialarına son nokta konuldu: Böyle bir çalışma...
Feci kaza! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralı mask
Feci kaza! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralı
Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak mask
Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak
Bakan Bolat'ın acı günü: Babasını kaybetti mask
Bakan Bolat'ın acı günü: Babasını kaybetti
Antalya ve Alanya'da sürücülere flaş uyarı: Sabahtan itibaren başlıyor! Büyük ceza yememek için dikkat edin mask
Antalya ve Alanya'da sürücülere flaş uyarı: Sabahtan itibaren başlıyor! Büyük ceza yememek için dikkat edin
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber