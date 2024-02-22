Ev yangında kül oldu

Sokak üzerinde bulunan K.E.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu evde büyük çapta hasar meydana geldi. Ev sahibi K.E.’nin ise Tekirdağ’da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA