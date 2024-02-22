Ev yangında kül oldu

Sokak üzerinde bulunan K.E.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu evde büyük çapta hasar meydana geldi. Ev sahibi K.E.’nin ise Tekirdağ’da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.