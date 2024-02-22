- Asayiş

Eğlence mekanında şok ölüm: Aracının önünde ölü bulundu

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde 52 yaşındaki kişi, alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulundu.

Eğlence mekanında şok ölüm: Aracının önünde ölü bulundu mask
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Gece saatlerinde D-650 kara yolu Geyve mevkiinde meydana gelen olayda, Erkan Arman (52) eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde Arman'ıın hayatını kaybettiği ifade edildi.  Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde saatçilik yaptığı öğrenilen ve vücudunda darp izleri olan Arman’ın ölümüne ilişkin cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

# sevk, Gelen, Polis, sonra

22 Şub 2024 - 13:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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