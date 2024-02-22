- Asayiş

Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

3 ayrı trafik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı mask
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Dün akşam meydana gelen kazada Emrah Karaca'nın kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mesut Tekin idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Karaca ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI

Yaralı 3 kişi, sıkıştıkları araç içinden kurtarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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22 Şub 2024 - 12:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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