Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı

Dün akşam meydana gelen kazada Emrah Karaca'nın kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mesut Tekin idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Karaca ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI

Yaralı 3 kişi, sıkıştıkları araç içinden kurtarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA