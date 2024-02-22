Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı

Dün akşam meydana gelen kazada Emrah Karaca'nın kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mesut Tekin idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Karaca ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI
Yaralı 3 kişi, sıkıştıkları araç içinden kurtarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.