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Feyza Altun hakkında iddianame düzenlendi: hapsi isteniyor

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İstanbul'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan avukat Feyza Altun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Feyza Altun hakkında iddianame düzenlendi: hapsi isteniyor mask
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "X" isimli sosyal medya hesabından şeriatla alakalı yaptığı paylaşım nedeniyle Altun hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Altun paylaşımı kendisinin yaptığını kabul etti. Şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu ve dini bir inanca bu sebeple hakaret etmediğini savundu. 

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALMASI İSTENDİ

İddianamede, Türk Dil Kurumuna (TDK) göre şeriatın, "Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiği belirtildi ve bu kapsamda, şüphelinin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği vurgulandı.

İddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Soruşturma

22 Şub 2024 - 12:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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