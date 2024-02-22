Feyza Altun hakkında iddianame düzenlendi: hapsi isteniyor

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "X" isimli sosyal medya hesabından şeriatla alakalı yaptığı paylaşım nedeniyle Altun hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Altun paylaşımı kendisinin yaptığını kabul etti. Şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu ve dini bir inanca bu sebeple hakaret etmediğini savundu.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALMASI İSTENDİ





İddianamede, Türk Dil Kurumuna (TDK) göre şeriatın, "Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiği belirtildi ve bu kapsamda, şüphelinin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği vurgulandı.

İddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi