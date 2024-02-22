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Süper Lig'in 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi açıklandı

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu.

Süper Lig'in 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi açıklandı mask
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ( TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de ve 1'inci Lig'de yeni sezonun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarla başlayacağı duyuruldu.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.
Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.
TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Şub 2024 - 12:27 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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