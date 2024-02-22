- Asayiş

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

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Mardin'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla ateş ettiği Hasan Oğuz (30), yaşamını yitirdi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı mask
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Dün gece meydana gelen olayda Hasan Oğuz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla ateş etmesiyle yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

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22 Şub 2024 - 12:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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