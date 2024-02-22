Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Dün gece meydana gelen olayda Hasan Oğuz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla ateş etmesiyle yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA