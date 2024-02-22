Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Dün gece meydana gelen olayda Hasan Oğuz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla ateş etmesiyle yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.