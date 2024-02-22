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Survivor All Star'da Ronaldinho rüzgarı: Nagihan'ı uyardı

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Survivor All Star'da Acun Ilıcalı ve yarışmacılarla maç yapmak için adaya efsane futbolcu Ronaldinho geldi. Kavgalarla gündemden düşmeyen Nagihan'a ise "Umarım biraz sakin olabilirsin" uyarısında bulundu.

Survivor All Star'da Ronaldinho rüzgarı: Nagihan'ı uyardı mask
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Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Acun Ilıcalı'nın davetiyle Survivor All Star'a geldi. Yarışmacılar ve Acun Ilıcalı ile ayak voleybolu oynamak için Dominik'e gelen Ronaldinho, verdiği samimi cevaplarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

'UMARIM SAKİN KALABİLİR'

Daha önce 2 kez FIFA Dünyada yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu, maçtan önce yarışmacılarla bir araya geldi. Dominik'e geldiği için mutlu olduğunu ifade eden efsane futbolcu her zaman tekrar gelmek isteyeceğini söyledi. 

Programı takip ettiğini de söyleyen Ronaldinho yorumlarda da bulundu. Kavgalarla gündemde kalan Nagihan için ise "Umarım biraz daha sakin olabilir" uyarısında bulundu.

Survivor All Star'da Ronaldinho rüzgarı: Nagihan'ı uyardı

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Survivor

22 Şub 2024 - 12:12 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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