Survivor All Star'da Ronaldinho rüzgarı: Nagihan'ı uyardı

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Acun Ilıcalı'nın davetiyle Survivor All Star'a geldi. Yarışmacılar ve Acun Ilıcalı ile ayak voleybolu oynamak için Dominik'e gelen Ronaldinho, verdiği samimi cevaplarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
'UMARIM SAKİN KALABİLİR'
Daha önce 2 kez FIFA Dünyada yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu, maçtan önce yarışmacılarla bir araya geldi. Dominik'e geldiği için mutlu olduğunu ifade eden efsane futbolcu her zaman tekrar gelmek isteyeceğini söyledi.
Programı takip ettiğini de söyleyen Ronaldinho yorumlarda da bulundu. Kavgalarla gündemde kalan Nagihan için ise "Umarım biraz daha sakin olabilir" uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.