Belediye temizlik malzemesi ve ürünleri satın alacak

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Alanya Belediye Başkanlığı, düzenleyeceği ihale ile temizlik malzemesi ve ürünleri satın alacak. Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre gerçekleştirilecek ihale 15 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi