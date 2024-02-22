- Ekonomi

Belediye temizlik malzemesi ve ürünleri satın alacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkanlığı, düzenleyeceği ihale ile temizlik malzemesi ve ürünleri satın alacak

22 Şub 2024 - 12:07 - Ekonomi

Mahreç  Mazluma Göktaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Belediye temizlik malzemesi ve ürünleri satın alacak mask
Belediye temizlik malzemesi ve ürünleri satın alacak
Ceza infaz kurumu araç kiralama hizmeti alacak mask
Ceza infaz kurumu araç kiralama hizmeti alacak
Müdürlük etüd proje hizmeti alacak mask
Müdürlük etüd proje hizmeti alacak
Araç sahiplerini sevindiren gelişme: İndirim tabelaya yansıdı mask
Araç sahiplerini sevindiren gelişme: İndirim tabelaya yansıdı
Faiz kararı öncesi piyasalar atağa geçti: Dolar ve eurodan yeni rekor mask
Faiz kararı öncesi piyasalar atağa geçti: Dolar ve eurodan yeni rekor
Merkez Bankası yeni başkanla ilk kez toplanıyor: Gözler faiz kararında mask
Merkez Bankası yeni başkanla ilk kez toplanıyor: Gözler faiz kararında
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber