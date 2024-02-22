Ceza infaz kurumu araç kiralama hizmeti alacak

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Alanya L Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, düzenleyeceği ihale ile araç kiralama hizmeti alacak. Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre gerçekleştirilecek ihale 11 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi