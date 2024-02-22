Müdürlük etüd proje hizmeti alacak

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Finike Orman İşletme Müdürlüğü, düzenleyeceği ihale ile etüd proje hizmeti alacak. Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre gerçekleştirilecek ihale 15 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi